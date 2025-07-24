В Госдуме раскрыли, сколько раундов переговоров в Стамбуле еще предстоит

Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле

В Госдуме раскрыли, сколько раундов переговоров в Стамбуле еще предстоит Депутат Вассерман: переговоры в Стамбуле будут идти до полной ликвидации Украины

Новые раунды российско-украинских переговоров в Стамбуле будут проходить до полной ликвидации Украины, допустил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru. По его мнению, других способов спасения русского большинства на Украине не существует.

Раунды переговоров будут продолжаться до полной ликвидации Украины. Конечно, при этом русское большинство жителей Украины изрядно страдает, но боюсь, что не силовых способов спасения этого русского большинства сейчас просто нет, — считает Вассерман.

Парламентарий также добавил, что в третьем раунде переговоров Киев не упустил свой шанс, так как изначально «не ловил его». Он выразил мнение, что Украина изначально создавалась «как средство уничтожения всех русских и всего русского». Сначала, полагает Вассерман, эту задачу надо было выполнить на тех территориях, которые Польша назвала Украиной — «это польское произношение слова окраина».

Потом, если повезет, то и по всей остальной России, соответственно, задачу войны до последнего гражданина Украины они выполняют вполне успешно и, насколько я могу судить, продолжат выполнять до тех пор, пока имеют такую техническую возможность, — заключил депутат.

Ранее помощник президента РФ и глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что российская сторона рассчитывает на проведение четвертого раунда переговоров с Украиной. Он выразил надежду на это, отвечая на соответствующий вопрос.