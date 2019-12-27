Власти Италии ввели разрешение на выращивание марихуаны в малых объёмах.
По данным агентства
Агентство выразило уверенность в том, что руководство страны опасается, что нововведение будет способствовать наркоторговле. Предварительное постановление коллегии по уголовным делам Верхнего кассационного суда об отмене наказания за домашнее выращивание растения было принято 19 декабря. Окончательное решение ожидается позже.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Содружества Багамских Островов планируют внести поправки в законодательство, касающиеся декриминализации и регулирования использования марихуаны в медицинских и рекреационных целях.
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