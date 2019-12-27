https://static.news.ru/photo/c022e40e-28ac-11ea-a967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Watchara Phomicinda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Италии ввели разрешение на выращивание марихуаны в малых объёмах.

По данным агентства Agi , новый закон касается тех, кто выращивает растения для собственного употребления. Распространение марихуаны по-прежнему незаконно.

Агентство выразило уверенность в том, что руководство страны опасается, что нововведение будет способствовать наркоторговле. Предварительное постановление коллегии по уголовным делам Верхнего кассационного суда об отмене наказания за домашнее выращивание растения было принято 19 декабря. Окончательное решение ожидается позже.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Содружества Багамских Островов планируют внести поправки в законодательство, касающиеся декриминализации и регулирования использования марихуаны в медицинских и рекреационных целях.