https://static.news.ru/photo/0bb9080c-563f-11ea-8a0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTOf/blickwinkel/Global Look Press

Уже более 130 человек заразились китайским вирусом COVID-19, который сейчас активно распространяется в четырёх северных итальянских областях. Об этом сообщил глава Национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли.

31 января его назначили комиссаром по осуществлению режима ЧП в связи с проникновением в страну опасной коронавирусной инфекции. Как уточнил Борелли, положительные тесты на COVID-19 оказались у 132 пациентов. Двое из них скончались, а одному удалось выздороветь.

В настоящее время число лиц, находящихся под наблюдением врачей, составляет 129 человек, причём 54 из них госпитализированы, 26 человек сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии, — приводит ТАСС слова главы службы гражданской обороны.

Пока коронавирусу удалось захватить четыре области на севере Италии. В Ломбардии сейчас больше всего жителей, поражённых инфекцией. Там с болезнью борются 88 человек. В Венето выявлены 24 случая коронавируса. Ещё девять случаев зафиксированы в Эмилии-Романье и шесть в Пьемонте. Борелли заверил, что в случае необходимости людей, поражённых коронавирусом, разместят на военных объектах ВС Италии, которые закроют на карантин.

Ранее губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана закрыл все школы, университеты и другие учебные заведения из-за распространения эпидемии в этой области на севере Италии, писал NEWS.ru.