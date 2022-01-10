В Италии госпитализирован глава Европарламента Давид Сассоли

Глава Европарламента Давид Сассоли госпитализирован с тяжёлыми осложнениями, связанными с нарушениями иммунной системы. Председатель находится в больнице в Италии с 26 декабря, сообщает агентство ANSA. В результате болезни все официальные мероприятия с участием 65-летнего политика были отменены.

В этой связи любая официальная деятельность председателя Европарламента прекращена, — сообщил пресс-секретарь политика Роберто Куилло.

Представитель итальянской Демократической партии Давид Сассоли был избран на пост президента Европарламента в июле 2019 года на два с половиной года. В декабре он объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания, чтобы «не раскалывать европейское большинство».

В сентябре у Сассоли уже возникали проблемы со здоровьем, тогда он был госпитализирован в Страсбурге с пневмонией, не связанной с коронавирусом.

Ранее был срочно госпитализирован президент Бразилии Жаир Болсонару. Как сообщалось, лидер обследуется на предмет необходимости хирургического вмешательства из-за болей в животе. В июле прошлого года он лежал в больнице из-за кишечной непроходимости. В целом Болсонару уже неоднократно госпитализировали с тех пор, как он получил ножевые ранения во время своей президентской кампании в 2018 году.