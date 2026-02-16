«Удар в сердце»: легендарная арка рухнула в Италии в День всех влюбленных

«Удар в сердце»: легендарная арка рухнула в Италии в День всех влюбленных В Италии 14 февраля рухнула знаменитая «Арка влюбленных»

В Италии из-за мощного шторма обрушилась знаменитая «Арка влюбленных» (Фаральони ди Сант’Андреа), расположенная на южном побережье страны, сообщило местное издание Corriere Lecce. Природная достопримечательность рухнула 14 февраля в результате длительной морской эрозии, что глава города Мелендуньо назвал «ужасным ударом в сердце».

Разрушение объекта произошло на фоне нереализованных планов по его спасению: ранее власти анонсировали проект по противодействию эрозии, однако на его воплощение не хватило бюджетных средств. Популярная локация, привлекавшая туристов со всего мира, теперь утрачена, несмотря на попытки местного руководства привлечь внимание к проблеме сохранности скалистого берега.

Ранее в Италии выставили на продажу легендарное палаццо Ка'Дарио, расположенное на берегу Гранд-канала в Венеции стоимостью €20 млн (1,7 млрд рублей). Несмотря на недавнюю реставрацию и богатую историю, здание много лет пустует, так как местные жители верят, что оно проклято. Мрачную славу дворец обрел после того, как ряд его владельцев и гостей умерли при странных обстоятельствах.