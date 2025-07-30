В Испании жителям одной деревни запретили умирать

В испанской деревне Ланхарон, расположенной в провинции Гранада, официально запретили умирать, пишет сообщает New York Post. Это постановление, введенное местными властями 25 лет назад, остается в силе по сей день.

Меру предприняли в 1999 году из-за острой нехватки мест на единственном деревенском кладбище. Тогдашний мэр Хосе Рубио издал указ, в котором прямо говорилось о запрете на смерть в Ланхароне. Однако, несмотря на немалый срок действия запрета, второе кладбище в деревне так и не появилось. Чиновники тогда порекомендовали жителям вести здоровый образ жизни, чтобы максимально продлить свои годы. При этом, как поступать в случае неизбежной кончины, власти не уточнили.

По словам Рубио, после введения указа, жители восприняли его с чувством юмора и большим желанием следовать предписанию. В настоящее время в деревне проживает около четырех тысяч человек. Многие эксперты и наблюдатели полагают, что столь необычный указ мог стать остроумным способом привлечь внимание к населенному пункту и стимулировать развитие туризма.

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