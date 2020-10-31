В Испании протестующие против карантина устроили погром

https://static.news.ru/photo/99df72aa-1ce7-11eb-9114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Lopez Mallch/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Испании акции протеста против связанных с распространением коронавируса карантинных мер переросли в беспорядки. Несколько человек были задержаны полицией.

Инциденты произошли в городах Леон и Логроньо в ночь на 2 ноября. Протестующие с криками «Свобода» переворачивали мусорные контейнеры и поджигали их содержимое, а также повредили несколько автомобилей.

В полиции предполагают, что за беспорядками стоят «профессиональные группы мятежников». Однако организации, которая координировала бы их деятельность на национальном уровне, нет, сообщает агентство EFE .

Протесты в различных городах Испании проходят с 27 октября. Обычно он начинаются вполне мирно, но в какой-то момент перерастают в погромы и столкновения с полицией.

Как писал NEWS.ru, в Барселоне в ходе таких беспорядков 31 октября пострадали по меньшей мере 20 полицейских. Было задержано 12 протестующих, в том числе двое несовершеннолетних.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, Испания находится на шестом месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19. В стране за время пандемии выявлено около 1,2 млн случаев заражения. Власти с 25 октября вели режим повышенной готовности, который будет действовать до 9 мая 2021 года.