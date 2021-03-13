В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/e5a954c4-84b8-11eb-9e6b-96000091f725_660.jpg Фото: Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

Ирландский национальный консультативный совет по иммунизации рекомендовал приостановить использование в стране британо-шведской вакцины AstraZeneca от COVID-19 на фоне сообщений о нарушениях свёртываемости крови у взрослых после прививки.

По данным пресс-службы Минздрава Ирландии, отложить вакцинацию этим препаратом рекомендовано начиная с утра 14 марта.

Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о 4 новых случаях серьёзных нарушений свёртываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса, — говорится в заявлении ведомства.

В нём также отмечается, что связь между применением вакцины и нарушениями в указанных случаях пока не установлена. Однако необходимо соблюдать осторожность.

Ранее NEWS.ru писал, что завод по производству вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca в Нидерландах до сих пор не передал в Брюссель ни одной дозы. В связи с этим поставки препарата в страны Евросоюза задерживаются.

Ряд стран, которые начали вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca, объявили о приостановке прививочной кампании из-за сообщений о возникновении тромбов у пациентов после введения медикамента. Всего от вакцины временно отказались уже семь государств.

Препарат прекратили использовать шесть европейских стран (Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Румыния и Болгария), а также Таиланд. Государства Европы ждут заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины.