В Ионическом море нашли останки погибших при крушении канадского вертолёта

https://static.news.ru/photo/022696aa-a0be-11ea-9d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: rcaf-arc.forces.gc.ca

Вооружённые силы Канады обнаружили в Ионическом море останки военных, пропавших в конце апреля при крушении вертолёта CH-148 Cyclone во время учений союзников у побережья Греции.

Поисковая бригада, работающая с коллегами из ВМС США, также установила местонахождение крупного куска фюзеляжа вертолёта, сообщает The Canadian Press.

Это отрадные новости. Мы не оставим наших павших, подъём тел экипажа Stalker 22 имеет первостепенное значение для всех нас в Вооружённых силах Канады и Министерстве национальной обороны, — заявил командующий объединённым оперативным командованием Канады генерал-лейтенант Майкл Руло.

Canadian military has located wreckage of helicopter and remains in Mediterranean https://t.co/S498SrqzFa pic.twitter.com/frQcRKlv1W — CTV News (@CTVNews) May 28, 2020

Как писал NEWS.ru, на борту вертолёта находились шесть человек. Он упал в море в 400 км от сицилийского города Катания. Тело Эбигейл Каубро было найдено сразу после катастрофы, останки Иэна Макдональда обнаружили спустя почти две недели после крушения. Четыре человека, числившиеся пропавшими без вести, считались погибшими.