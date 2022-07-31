В Херсонской области выступили за расширение географии спецоперации Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов призвал расширить географию спецоперации

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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что география спецоперации России на Украине должна быть расширена. Требуется освобождение еще ряда областей Украины, отметил он в беседе с РИА Новости.

Конечно, спецоперация может быть расширена, — подчеркнул представитель ВГА.

Стремоусов считает, что кроме полного освобождения Запорожской и Харьковской областей под контроль России следует взять также Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области.

В большой перспективе я не сомневаюсь, что в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить военных преступников Зеленского, Турчинова, Порошенко, которых выдадут их же западные партнёры, — рассказал Стремоусов.

Ранее стало известно, что 30 июля участники общественного форума в Херсонской области приняли политическую декларацию о будущем развитии региона, которая получила название «Русский Херсон». В документе указано, что Херсонская область — историческая часть России. Также, согласно его положениям, русский язык становится в регионе официальным государственным языком наравне с украинским.