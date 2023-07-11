В ГУР Украины открестились от убийства капитана Ржицкого Буданов заявил, что ГУР Украины не причастен к убийству Ржицкого в Краснодаре

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил в своем Telegram-канале, что ведомство не причастно к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Российский капитан был застрелен рано утром 10 июля.

Заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР имеет какое-то отношение к смерти Станислава Ржицкого <...> не имеют под собой никаких оснований, — написал он.

«Коммерсант» в свою очередь пишет, что на сайте ГУР размещен материал об этом убийстве Ржицкого, детали которого ранее никем не публиковались. Согласно сообщению ведомства, мужчину застрелили около шести утра в безлюдном из-за дождя парке, «поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего».

По данным канала SHOT, капитан был застрелен ближе к восьми часам утра, было произведено четыре выстрела.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее заявил, что Главное разведывательное управление Украины взяло ответственность за убийство капитана-подводника. По его данным, в Ржицкого было совершено семь выстрелов из пистолета Макарова, в результате которых он скончался на месте.