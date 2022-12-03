В Греции сошел с рельсов поезд с американскими танками

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В Греции сошел с рельсов поезд с американскими танками и бронемашинами, сообщает портал To Vima. Инцидент произошел из-за проблем с одним из вагонов недалеко от порта Александруполис. На место происшествия были отправлены краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы.

Речь идет о танках, бронемашинах и контейнерах из США, которые недавно были выгружены в порту с американского транспортного судна Endurance. Сам порт Александруполис используется для перевозки оружия на Украину.

Инцидент вызвал беспокойство у местных жителей, которые постоянно наблюдают, как перемещают военную технику. Члены Компартии Греции провели на месте происшествия акцию протеста против превращения порта в военную базу НАТО.

Автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен ранее сообщил, что Соединенные Штаты могут перестать поставлять оружие на Украину, как только станет понятно, что риски перевешивают выгоды. Он считает, что риски стали особенно заметны после ракетного инцидента в Польше, когда в информационном пространстве появились призывы отомстить России за нанесение удара по стране НАТО, в то время как большинство стран Альянса не связаны с жизненно важными интересами США.