В Греции сообщили о перевозке большой партии боеприпасов на Украину Thestival.gr: со складов НАТО в Греции на Украину везут большую партию боеприпасов

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Грузовики везли большую партию боеприпасов на Украину со складов НАТО в районе Козани на севере Греции. Через посёлок Лефкопиги проследовала колонна 20-тонных грузовиков с иностранными номерами, сообщает портал thestival.gr.

Грузовики с болгарскими и польскими номерами везут в неизвестном направлении боеприпасы, полученные ими со склада НАТО, расположенного недалеко от Родиани. Конвой сопровождал автомобиль греческой полиции, и есть большая вероятность, что это партия боеприпасов на Украину, — подчеркивается в публикации.

Портал указал, что, по мнению местных жителей, к складам и обратно проследовали 20-25 грузовиков. Позже греческая полиция подтвердила перевозку боеприпасов, но в подробности не вдавалась.

Греция одной из первых стала отправлять на Украину оружие. Первую технику в Киев Афины отправили 27 февраля.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что поставки Украине дорогостоящего американского вооружения позволят США укрепить свой военно-промышленный комплекс. По словам специалиста, поддержка ВСУ нужна Штатам для выхода военной промышленности на новый уровень мощности и модернизации отрасли.