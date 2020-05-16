В Греции из-за 30-градусной жары вынуждены открыть пляжи

Генеральный секретариат гражданской защиты Греции сообщил, что организованные пляжи, которые были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции, вновь откроют для посетителей из-за 30-градусной жары.
Было принято решение об открытии в субботу, 16 мая, 515 организованных пляжей страны, — привели сообщение ведомства в «Московском Комсомольце».
Уточняется, что синоптики обещают увеличение температуры воздуха на территории страны до 40 градусов тепла.
Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас отметил, что изначально планировалось открыть пляжи с наступлением летнего сезона, однако сложившаяся ситуация поможет понять готовность страны к визиту туристов. На пляжах будут действовать определённые правила поведения, чтобы избежать распространения коронавируса среди отдыхающих.
Как писал NEWS.ru ранее, правительство Греции сообщило об условиях открытия туристического сезона в стране. Согласно новым правилам, туристы должны будут предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции перед тем, как сесть в самолёт. Справка должна быть сделана не более чем за двое суток до вылета. Помимо этого, отели должны будут тщательно следить за состоянием туристов. Гостей с коронавирусом будут отправлять в специальные отели.