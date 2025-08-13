Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 13:58

В ГД объяснили, зачем Зеленский готовит «бесчеловечные акции» на Украине

Депутат Водолацкий: Зеленский готовит провокации для дискредитации России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский готовит бесчеловечную акцию, чтобы дискредитировать Россию накануне встречи лидера РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, глава Украины и его «хозяева» с ужасом ждут предстоящих переговоров.

Киев уже не раз прибегал к таким действиям, убивая собственное население ради выполнения указаний, которые им поступают. В преддверии переговоров готовятся провокации в Харьковской области, Краматорске, на территории родильного дома и в Херсоне. Зеленский и его нацики готовы провести ряд бесчеловечных акций в угоду своим хозяевам для спасения, как они считают, награбленного богатства, которое они вывезли за границу, — подчеркнул Водолацкий.

В Киеве понимают, что переговоры между Путиным и Трампом приведут к перелому в международной обстановке. Президент США хочет добиться урегулирования, что не нравится украинским политикам, пояснил депутат. Правительство страны и его «хозяева» еще не добились всех поставленных целей, добавил депутат.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник пообещал жесткий ответ на провокации ВСУ в день переговоров Путина и Трампа. Зеленский пойдет на все ради сохранения своих позиций, убежден парламентарий.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Водолацкий
Юлия Беккер
Ю. Беккер
Елена Васильченко
Е. Васильченко
