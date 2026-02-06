В Госдуме назвали трудности в наказании Киева за торговлю детьми Депутат Вассерман: торговля детьми на Украине могла проходить по частным каналам

Доказать причастность высокопоставленных украинских чиновников к торговле детьми в связи с информацией из файлов Эпштейна будет трудно, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, такие схемы скорее всего проходили по частным каналам, даже если представители киевских властей получали за это деньги.

Боюсь, что вряд ли удастся быстро найти доказательства причастности официальных лиц. Скорее всего, такие схемы проходили по частным каналам, а представители власти могли закрывать на это глаза — и не только закрывать глаза, но и получать за это деньги. Доказывать подобные вещи очень тяжело. Если же речь идет о действительно подтвержденных фактах и если соответствующие структуры будут ликвидированы, а следственным органам будет предоставлен доступ к накопленной информации, то, вероятно, удастся выявить доказательства. Но до этого придется ждать, — сказал Вассерман.

Он отметил, что в связи с большим количеством задокументированных военных преступлений режима Зеленского обвинения в торговле детьми могут стать лишь одним из эпизодов на суде.

Когда руководство Украины окажется под судом, среди прочих обвинений такие эпизоды, возможно, будут фигурировать. Правда, на фоне других преступлений торговля детьми может стать лишь одним из пунктов обвинения, — сказал Вассерман.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что западные страны намеренно скрывают преступления, если в них замешаны члены так называемых «мировых элит». Такими словами она прокомментировала обнародованные подробности дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, которые стали «настоящим адом».