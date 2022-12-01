В Германии заявили о «критической точке» из-за беженцев с Украины Политик Пауль: украинские беженцы приближают немецкое общество к «критической точке»

Фото: Carsten Koall/Global Look Press

Политик из федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Фредерик Пауль заявил, что растущее число украинских беженцев приближает немецкое общество к «критической точке». Муниципалитеты уже сталкиваются с «огромными проблемами» из-за большого числа беженцев, к этому добавляются инфляция и энергетический кризис отметил он в статье, опубликованной Die Welt.

Настроение раздраженное, и не исключено вскипание, — считает лидер группы ХДС в муниципальном совете.

По его мнению, из-за «суровой» зимы на Украине можно ожидать прибытия в Германию еще «десятков, если не сотни тысяч» беженцев.

Пауль указал на то, что в настоящий момент солидарность населения «подвергается испытанию». Речь идет о частных случаях, например, закрытии местного спортзала, чтобы разместить в нем прибывающих в страну людей. Подобные моменты могут вылиться в проблему «гораздо быстрее, чем многие думают», уверен автор публикации.

Политик считает, что первые признаки приближения немецкого общества к «критической точке», проявляются в ситуациях, когда беженцев начинают «классифицировать» по принципу: «Да — украинцам, и нет — иракцам и эритрейцам».

Речь идет о реалистичном анализе ситуации на местах. Я вижу, что мы движемся к критической точке в обществе, к пределу восприятия и солидарности, — подчеркнул Пауль.

Ранее газета The Washington Post заявила, что больше половины немцев (54%) считают, что Германия делает достаточно для оказания помощи украинским беженцам и для поддержки Украины. Журналисты отмечают, что всего 26% респондентов заявили о желании видеть Украину в НАТО, что, по их мнению, говорит о том, что немцы охладели к оказанию дополнительной помощи Киеву.