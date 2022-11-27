WP: немцы охладели к поддержке Украины

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Больше половины немцев (54%) считают, что Германия делает достаточно для оказания помощи украинским беженцам и для поддержки Украины, пишет газета The Washington Post со ссылкой на результаты нового исследования. Журналисты отмечают, что всего 26% респондентов заявили о желании видеть Украину в НАТО, что, по их мнению, говорит о том, что немцы охладели к оказанию дополнительной помощи Киеву. Автор материала добавил, что данный факт сыграет важную роль в следующие несколько месяцев в условиях продолжающегося конфликта.

Немцы теряют энтузиазм в отношении приема большего количества украинцев. Это может иметь серьезные последствия в ближайшие месяцы, так как продолжающаяся российская спецоперация, скорее всего, заставит больше украинцев бежать в европейские страны, — сказано в публикации.

Новая волна украинских беженцев в Европу может вызвать еще большее недовольство немцев, подытожил автор.

Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяст ранее заявил, что украинские беженцы в стране устроили протест после решения об их выселении из отеля. Он добавил, что причиной выселения стало то, что владелец гостиницы решил провести в здании ремонт. Отмечается, что комплекс располагается в центре города Познань на востоке страны. Журналист при этом назвал украинских беженцев «вечно всем недовольными и потребительски настроенными бездельниками», которые жили за счет денег польских налогоплательщиков.