В Германии задержали двух граждан Австрии по делу о попытке госпереворота Kurier: в Германии задержали двух граждан Австрии по делу о попытке госпереворота

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В числе задержанных по делу о планируемом государственном перевороте в Германии фигурируют два гражданина Австрии, сообщает австрийская газета Kurier. Издание пояснило, что они являются жителями федеральных земель Верхняя Австрия и Тироля. Обыски также проходили и в Нижней Австрии, указывает газета.

Среди арестованных есть как минимум двое австрийцев. Верхний австриец и тирольский. <...> В некоторых местах в Китцбюэле были проведены обыски домов, — говорится в сообщении.

7 декабря полиция Германии задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Среди задержанных, как сообщила Генпрокуратура Германии, есть гражданка России.

Тем не менее, посольство России в ФРГ не получало уведомлений от немецкой стороны о задержании россиянки. По его словам пресс-секретаря посольства РФ в Берлине Ильи Рожкова, дипмиссия направила запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ с целью установления обстоятельств произошедшего. Он добавил, что в случае обращения гражданки России в посольство ей будет оказана необходимая правовая помощь.

Стражи порядка проводят одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались взять штурмом бундестаг. В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека, 25 из которых задержаны.