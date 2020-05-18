В Германии в общежитии для беженцев коронавирусом заразились 130 человек

https://static.news.ru/photo/c8f6df44-990a-11ea-bdb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

В немецком городе Санкт-Августин в общежитии для беженцев выявлено 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В здании зарегистрировано 489 искателей убежища, инфицированы оказались 120 из 312 сдавших анализы.

Кроме того, положительные тесты на наличие COVID-19 в организме сдали 10 работников. Большая часть беженцев — молодые люди и семьи, информацию о их странах происхождения местные чиновники не раскрывают, отмечает CNN.

Сейчас все находящиеся в здании соблюдают карантин, в общежитие никого не пускают, из него также не выпускают людей. Власти пытаются отделить оказавшихся заражёнными коронавирусом жителей от их здоровых соседей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Берлине прошли протестные акции из-за введённых в связи с коронавирусом ограничений. В результате несколько стражей порядка получили травмы, полиция задержала более 300 человек.