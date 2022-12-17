В Германии сообщили о провале плана экономии газа из-за рекордных морозов Die Welt: Германия провалила план экономии газа из-за рекордных морозов

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Германия провалила план по жесткой экономии газа из-за рекордных морозов, сообщила газета Die Welt. По сведениям издания, недавно впервые за эту зиму температура воздуха в стране упала более чем на один процент за сутки. Использование газа все еще на 13% ниже, чем в 2021 году, однако немцы потребляли на 14% больше газа на этой неделе по сравнению с предыдущей, поэтому цели по экономии достичь не удалось.

В 2023 году без российского газа хранилища придется снова максимально заполнять. Поэтому власти призвали граждан экономить как можно больше газа. Например, следует подумать о том, не нужно ли отапливать отдельные комнаты в квартире и можно ли понизить температуру в других комнатах, — сообщает издание.

Отмечается, что запасов газа должно хватить на эту зиму, однако власти страны беспокоятся о следующих заморозках, которые Европа будет встречать без российского топлива.

Bloomberg ранее сообщил, что для энергетической системы Европы настоящим вызовом станет приход холодной погоды из арктического региона из-за серьезной нагрузки. Авторы публикации отметили, что для европейских стран холода станут настоящим испытанием на фоне роста спроса на отопление и нехватку поставок электроэнергии. По мнению журналистов, все это время сохранению запасов газа в хранилищах способствовала теплая осень, а теперь «начинаются проблемы».

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ранее заявил, что Европа оказалась обманута обещаниями того, что Россия в результате принятых санкций упадет на колени. В действительности ограничения нанесли ущерб в первую очередь самим европейцам.