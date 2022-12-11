В Австрии рассказали об ущербе для Европы от антироссийских санкций Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе: Европа нанесла ущерб санкциями в первую очередь себе

Фото: Omar Marques/Sopa Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европа оказалась обманута обещаниями того, что Россия в результате принятых санкций упадет на колени. В действительности ограничения нанесли ущерб в первую очередь самим европейцам. Об этом в ходе митинга в Вене заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, его слова приводит РИА Новости..

Мы видим положительное сальдо торгового баланса в России, где сейчас как раз, если говорить о торговле нефтью и газом, доходы выросли со 100 млрд до 220 млрд в этом году. О том, чтобы «поставить на колени» Россию, речь вообще не идет. <...> И мы видим рост цен на электричество и на газ, на продукты питания. Все больше людей страдают. Это вопрос социальной справедливости, — заявил Штрахе.

Он также добавил, что, по мнению ряда экспертов, в марте-апреле 2023 года Европу ожидает волна банкротств. По словам политика, все это «чертовски опасно», падение уровня благосостояния чревато социальным напряжением и «все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому».

В субботу, 10 декабря, в Вене несколько сотен человек вышли на митинг с требованием к властям Австрии отказаться от санкций против России. Демонстранты также потребовали от правительства полного сохранения нейтралитета страны и усиления борьбы с нелегальной миграцией.

Митинг в поддержку нейтралитета и дружбы с Россией также прошел в Болгарии. По данным СМИ, в акции приняли участие около 200 человек. Демонстранты прошли по центральной улице Софии от администрации президента до здания парламента.

Ранее в городе Лейпциг на востоке Германии прошел митинг против присутствия в стране войск США и ядерного оружия. Демонстрация завершилась столкновениями с полицией и задержанием активистов.