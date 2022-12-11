В США предрекли проблемы энергосистемам Евросоюза из-за холодов Bloomberg: погода обрушилась на энергосистему Европы резким похолоданием

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Для энергетической системы Европы настоящим вызовом станет приход холодной погоды из арктического региона из-за серьезной нагрузки, передает Bloomberg. Агентство отметило, что для европейских стран холода станут настоящим испытанием на фоне роста спроса на отопление и нехватку поставок электроэнергии. По мнению журналистов, все это время сохранению запасов газа в хранилищах способствовала теплая осень, а теперь «начинаются проблемы».

Но сейчас начинаются проблемы. Растущий спрос на отопление и нехватка поставок из ветропарков Великобритании, Германии и Северных стран приведут к испытанию сетей точно так же, как испытывают трудности атомные электростанции Франции и Швеции, — сказано в публикации.

Немецкий сетевой регулятор призвал местных жителей сократить отопление ради экономии топлива. Глава ведомства Клаус Мюллер заявил, что «зима может затянуться».

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ранее заявил, что Европа оказалась обманута обещаниями того, что Россия в результате принятых санкций упадет на колени. В действительности ограничения нанесли ущерб в первую очередь самим европейцам. Он также добавил, что, по мнению ряда экспертов, в марте — апреле 2023 года Европу ожидает волна банкротств. По словам политика, все это «чертовски опасно», падение уровня благосостояния чревато социальным напряжением и «все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому».