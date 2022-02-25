В Германии сообщили, что проект «Северный поток — 2» остановлен надолго

Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявили, что проект «Северный поток — 2» будет остановлен на долгое время, об этом он сообщил немецкой радиостанции DLF. При этом он отметил, что в Германии не ожидают сокращений поставок газа из России.

Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектом, но я считаю, что тема исчерпана​, — заявили в комитете.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна будет покупать газ и уголь не в России, потому что эта страна не соблюдает международное право. По его словам, такое решение вызвано военной операцией России на Украине.

Он добавил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время абсолютно невозможен.