В Германии S7 отказали в рейсах между Берлином и Москвой

Авиавласти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня, сообщает ТАСС.
Агентство
Авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020 года в соответствии с разрешением Росавиации. Ранее никаких сложностей не возникало. S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке, — подчеркнули в авиакомпании.
Также там добавили, что пассажиры планировавшихся на 1 июня рейсов получат деньги за билеты в полном объёме.
Ранее стало известно, что немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешения на полёты в Москву и Санкт-Петербург по изменённым маршрутам, минуя воздушное пространство Белоруссии. Вопрос о полётах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был посажен в Минске.