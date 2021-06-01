В Германии S7 отказали в рейсах между Берлином и Москвой

https://static.news.ru/photo/b4486ffe-c31b-11eb-bf8d-96000091f725_660.jpg Фото: Rupert Oberhäuser/imagebroker.com/Global Look Press

Авиавласти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что перевозчик должен был доставить пассажиров одним рейсом из Москвы в Берлин, другим — обратно, однако отменил их.

Авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020 года в соответствии с разрешением Росавиации. Ранее никаких сложностей не возникало. S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке, — подчеркнули в авиакомпании.

Также там добавили, что пассажиры планировавшихся на 1 июня рейсов получат деньги за билеты в полном объёме.

Ранее стало известно, что немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешения на полёты в Москву и Санкт-Петербург по изменённым маршрутам, минуя воздушное пространство Белоруссии. Вопрос о полётах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был посажен в Минске.