В Германии раскритиковали введение запрета на поставки нефти из России Премьер-министр Саксонии Кречмер раскритиковал введение запрета на поставки нефти из РФ

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Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал введение запрета на поставки нефти из России. Он отметил, что в случае отказа от российских энергоресурсов возникнет дефицит, который в конечном итоге будет восполнен за счёт российских источников. Политик добавил, что Германия не единственная страна в мире, которая имеет спрос на углеводороды, пишет ТАСС.

Я также считаю, что сейчас самое время внимательно посмотреть: кому это действительно вредит? Существует глобальный спрос на каменный уголь, нефть и газ, — поделился Кречмер.

Он указал на то, что речь не идёт о домохозяйствах и о том, что в домах станет не так тепло, а о том, что будет остановлено производство. Он подчеркнул, что в этой ситуации неизбежно будут потеряны рабочие места.

Американский президент Джо Байден ранее обвинил российского лидера Владимира Путина в высоких ценах на продукты и топливо в США. Он пояснил, что высокая инфляция в стране стала результатом специальной операции России на Украине, а также пандемией коронавируса. Лидер Соединённых Штатов отметил, что на 60% рост инфляции был связан с ростом цен на бензин.