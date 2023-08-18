В Германии провели показательные тренировки солдат ВСУ на танках Leopard

В Германии показали процесс обучения украинских солдат управлению танками Leopard, сообщают «Известия». Тренировки проходили на полигоне в районе города Клиц, в земле Саксония-Анхальт.

Курс обучения на танках Leopard составляет шесть недель. В каждом новом потоке растет доля гражданских лиц.

По данным издания, в общей сложности Германия подготовила более трех тысяч украинских солдат, а всего на Западе прошли обучение несколько десятков тысяч военнослужащих ВСУ. При этом отмечается, что практические навыки у них остаются недостаточными.