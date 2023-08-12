ВСУ потеряли главный козырь из-за хода Путина 19fortyfive: ВСУ теряют танки Leopard 2, пытаясь прорвать российскую оборону

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Украина теряет немецкие танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны, заявил военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive. По его мнению, оборонительные рубежи оказались хорошо укрепленными, а ВСУ из-за хода президента РФ Владимира Путина потеряли свой главный «козырь».

В ходе продолжающихся на Украине боев несколько самых современных танков Leopard 2 уже вывели из строя и уничтожили. Российские оборонительные рубежи оказались гораздо лучше укреплены, чем можно было ожидать, — подчеркнул Сучиу.

Эксперт отметил, что из-за этого украинское контрнаступление получилось не столь успешным, как на то рассчитывал президент Украины Владимир Зеленский. На этом фоне власти Украины начали высказывать опасения, что отсутствие прогресса в наступлении способно ослабить решимость Запада оказывать военную помощь, заключил Сучиу.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что российская армия хорошо подготовилась к контрнаступлению Вооруженных сил Украины, создав мощные линии обороны. Противник днем и ночью

готовил минные поля, устанавливал противотанковые и противопехотные мины, а также оборудовал систему огневого поражения и ждал ВСУ. По его словам, в это время Киев уделял внимание пиару. Кривонос считает, что в нынешних условиях ВСУ могут считать успехом продвижение даже на три метра.