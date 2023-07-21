В Берлине рассказали об отправке Киеву устаревших танков Leopard Германия передала Украине 10 танков Leopard 1A5 и партию боеприпасов

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Leopard 1

Бундесвер в течение минувшей недели передал Украине партию артиллерийских боеприпасов и танки Leopard, сообщили в Министерстве обороны Германии. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, речь идет об устаревших танках первой модели. Они производились вплоть до 1984 года. Сейчас им на смену пришли Leopard 2.

В министерстве уточнили, что за неделю Киеву передали 10 танков Leopard 1A5, 20 танковых пулеметов MG3, а также 2064 дымовых боеприпаса стандартного калибра НАТО 155 миллиметров. Кроме того, в распоряжение ВСУ должны были поступить 16 грузовиков Zetros.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что российские военные за время украинского контрнаступления уничтожили свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники противника, в том числе 17 немецких танков Leopard и 12 БМП Bradley американского производства.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, в свою очередь, утверждал заявил, что сложившаяся для украинской армии ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ могут потерпеть поражение в ближайшее время. По его мнению, через пару недель это станет очевидным для всех. Он подчеркнул, что единственным вариантом для Киева избежать серьезных последствий является диалог с Москвой.