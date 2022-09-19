В Германии призвали ввести ограничения против Турции из-за общения с РФ Немецкий политик Триттин призвал ввести ограничения против Турции из-за общения с Россией

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Юрген Триттин

Один из лидеров партии «Союз 90 / Зеленые» и бывший министр Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности Юрген Триттин призвал ввести ограничения против Турции из-за ее стремления к общению с Россией, пишет Die Welt. Подобная инициатива была вызвана желанием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), членом которой является Россия.

Турция делает больше для обхода европейских санкций в отношении России, чем Китай. <...> Поскольку никто не может быть исключен из НАТО, необходимо рассмотреть экономические принудительные меры против Турции, — сказал Триттин.

16 сентября на саммите ШОС лидеры стран-членов подписали Самаркандскую декларацию. Государства заявили о намерении расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, а также подчеркнули необходимость проведения совместных антитеррористических учений «Мирная миссия». Среди основных положений документа указаны ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, осуждение одностороннего наращивания систем глобальной противоракетной обороны (ПРО) отдельными странами, сохранение космоса свободным от оружия.

После саммита Эрдоган сообщил, что у Анкары есть желание стать новым членом ШОС. Турецкий лидер отметил, что страна нацелена вступить в организацию в 2023 году на саммите в Индии. По его словам, благодаря этому отношения Турции с членами ШОС «будут переведены на совершенно иной уровень».