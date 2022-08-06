В Германии предположили, что Шрёдер действует в интересах бизнес-партнеров Глава социал-демократов ФРГ Эскен: Шрёдер действует в интересах деловых партнеров

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Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен предположила, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, занимавший этот пост в 1998–2005 годах, действует в интересах деловых партнёров. Такое мнение политик высказала в интервью редакционной группе Funke. Таким образом она прокомментировала недавний визит Шрёдера в Москву.

Герхард Шрёдер выступает не как экс-канцлер, а как бизнесмен, и именно так следует интерпретировать его высказывания. В том, что он делает и говорит, он действует в своих интересах и в интересах своих бизнес-партнёров, — сказала Эскен.

Ранее бывший канцлер Германии подтвердил, что в ходе поездки в Москву в конце июля он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Шрёдер отказался извиняться за «тесные контакты» с Кремлем, подчеркнув, что «личное дистанцирование» от Путина не принесёт никому пользы, а сам он может быть полезен в переговорах с ним.

Экс-канцлер ФРГ подвергается серьезной критике у себя на родине за тесные связи с РФ.