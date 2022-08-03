Шрёдер подтвердил встречу с Путиным и отказался извиняться за дружбу с ним Шрёдер подтвердил встречу с Путиным в Москве и отказался извиняться за дружбу с ним

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин (справа) и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер (слева)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил в интервью изданию Stern, что в ходе своей поездки в Москву на прошлой неделе он встретился с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, Германия и ее правительство несут «особую ответственность» за происходящее.

Шрёдер отметил, что не хочет отнимать у правительства Германии посредническую роль в переговорах с Россией. В то же время, по его словам, он не видит причины прекращать законный переговорный процесс со своей стороны.

У меня сложилось впечатление, что в данный момент происходит недостаточно, потому что ясно одно: без переговоров [нормализовать отношения двух стран] не получится, — сказал он.

Шрёдер также прокомментировал обвинения в «тесных контактах» с Кремлем.

Действительно ли личное дистанцирование от Путина принесет кому-то пользу? Я принял определенные решения, и я их поддерживаю. И дал понять: возможно, я снова смогу быть полезным. Так почему я должен за это извиняться? — подытожил он.

26 июля Шрёдер рассказал, что проведет несколько дней своего отпуска в Москве. Экс-канцлер уже был замечен в российской столице, а журналисты сообщают, что он добрался до Москвы через Баку.

Как рассказала супруга социал-демократа Co-Ён Шрёдер-Ким, причиной его визита стали некие «переговоры по энергетической политике», но с кем именно, она не уточнила. СМИ предположили, что речь идет о поставках газа по трубопроводу «Северный поток». При этом известно, что экс-канцлер, возглавлявший немецкое правительство в 1998–2005 годах, давно не имеет отношения к принятию решений в Берлине.