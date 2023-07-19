В Германии посчитали, что Россия ввела морскую блокаду Украины BILD: ударами по одесским портам Россия ввела морскую блокаду Украины

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ночными ударами по одесским портам 19 июля Россия ввела морскую блокаду Украины, передает слова аналитика Юлиан Репке Telegram-канал немецкого издания Bild. Он обратил внимание, что на фоне ударов по городу в портах Одессы и Николаева застряли 12 грузовых судов. Репке подчеркивает, что обстрел портов делает невозможным их функционирование.

Ни один сухогруз не зашел в Украину с начала российских бомбардировок, — сообщает Репке.

Вооруженные силы России совершили комбинированную атаку по целям украинской армии в Одессе в ночь на 19 июля. Предполагается, что для этого использовались ракеты Х-22 и «Калибр», а также дроны «Шахид».

Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее заявил, что последние ракетные удары по объектам в городе стали самыми мощными с момента начала специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что погибших в результате обстрелов нет, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По словам мэра города, в результате ударов также пострадали жилые дома в Пересипском и Киевском районах Одессы.

Корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов сообщил, что системы противовоздушной обороны ВСУ, установленные в Одессе, истощились после удара возмездия со стороны российской армии. По его словам, ПВО не удалось сбить ни одну из ракет, запущенных ВКС РФ по украинским военным аэродромам.