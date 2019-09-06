https://static.news.ru/photo/fc6c80c6-a500-11e9-aac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Сельское хозяйство Германии значительно пострадало от ответных санкций Москвы. Об этом рассказал глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг.

По его словам, ограничительные меры Европейского союза практически не влияют на экономику страны, однако санкции России губительно сказываются на сельском хозяйстве.

В связи с этим Моринг призвал власти Германии нормализовать отношения с Москвой, но с учётом необходимости выполнения Минских соглашений, сообщает издание Rheinische Post.

Ранее News.ru писал о том, что постпреды стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций в отношении физических и юридических лиц из России. Ограничительные меры будут продлены на полгода. Данное решение должно быть одобрено Советом Евросоюза.