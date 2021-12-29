В Германии не исключили введение санкций против «Северного потока — 2»

В случае военного конфликта между Россией и Украиной против проекта «Северный поток — 2» могут быть введены санкции, заявил в эфире телеканала ZDF вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. При этом он отметил, что немецкое правительство не планирует вмешиваться в процесс одобрения проекта.

Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законодательством. Политики должны концентрироваться на политической сфере, — подчеркнул Хабек.

При этом, по его словам, «из-за ситуации на востоке Украины и наращивания там российской армии, вероятно, нужно будет принимать политическое решение, вводить санкции при определённых обстоятельствах, если дело снова дойдёт до горячего конфликта».

Вице-канцлер добавил, что он с энтузиазмом ожидает запланированных на 10 января двусторонних переговоров между Москвой и Вашингтоном, посвящённых ситуации на Украине.

Если США и Россия говорят друг с другом, то это только хорошо, — заявил он.

Также Хабек призвал Европу «использовать свои собственные форматы, свои шансы» для установления диалога с РФ, среди них он назвал «нормандский формат» и Совет Россия — НАТО.

Ранее представитель Министерства экономики Германии Сюзанна Унград не смогла назвать сроки запуска «Северного потока — 2». На вопрос о позиции нового правительства страны по данному проекту, она заявила, что за сертификацию отвечает другое ведомство.

Между тем 29 декабря президент России Владимир Путин поздравил «Газпром» и партнёров компании с завершением работы над «Северным потоком — 2».