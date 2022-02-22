Власти Германии пригрозили полной остановкой проекта «Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» может быть полностью остановлен, заявил в эфире телеканала ARD министр экономики Германии Роберт Хабек. Он отметил, что сейчас идут консультации с американскими и европейскими партнёрами по данному вопросу.

Это тоже может произойти. Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это всё ещё возможно. Мы координируем с европейскими и американскими партнёрами, — сказал Хабек.

При этом министр отметил, что ФРГ подготовит новый доклад по ситуации вокруг «Северного потока — 2» за несколько месяцев. Это не является санкциями, а только юридически необходимый шаг.

Минэкономики ФРГ ранее отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по «Северному потоку — 2», как того потребовал канцлер Олаф Шольц. По его словам, это позволит отменить сертификацию оператора проекта, которая не может продолжаться с учётом нынешних действий России в отношении Украины.

Оценивало безопасность проекта правительство Ангелы Меркель, работы по этому процессу завершились 26 октября. В заключении тогда было сказано, что газопровод не угрожает безопасности энергосбережения.

В Минэкономики Германии отметили, что сейчас ситуация изменилась и проект требует новой оценки.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток — 2» может войти в санкционный пакет Евросоюза против России. По его словам, подготовленные Брюсселем cанкции могут быть «активированы одним нажатием кнопки». Обход этих ограничительных мер «невозможен» или «по возможности уcложнён» благодаря хорошей подготовке Еврокомиссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия сожалеет, что Германия заявила об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2». Он добавил, что проект не имеет никакого отношения к политике.