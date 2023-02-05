В Германии нашли способ побороть безработицу Шольц: Германия нуждается в 6 млн дополнительных рабочих мест к 2030 году

Фото: Malte Ossowski / SVEN SIMON / Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия нуждается в шести миллионах дополнительных рабочих мест к 2030 году, пишет газета Bild am Sonntag. Глава государства добавил, что этого будет недостаточно, так как нужны специалисты из неевропейских стран. Немецкий лидер отметил, что для этих целей правительство разрабатывает «самое современное законодательство» в области иммиграции.

К 2030 году нам нужно 6 млн дополнительных рабочих мест на рынке труда Германии. Однако этого будет недостаточно, нужны и специалисты из неевропейских стран, — сказал Шольц.

Он похвалил работу федерального правительства и указал на то, что Германия справляется с экономическим кризисом «гораздо лучше, чем многие предполагали».

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер ранее назвал ошибкой отмену соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян, желающих въехать на территорию стран Евросоюза. Он отметил, что большинство граждан РФ, которые хотят учиться и работать в Европе, не поддерживают политику российских властей. По словам Кречмера, отмена визового договора усложняет жизнь большинству россиян.