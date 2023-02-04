В Германии назвали политику ЕС в отношении россиян ошибочной Премьер Саксонии Кречмер назвал ошибкой отмену упрощенного визового режима для россиян в ЕС

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Берлин, Германия

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер назвал ошибкой отмену соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян, желающих въехать на территорию стран Евросоюза. В интервью Radio Lausitz он отметил, что большинство граждан РФ, которые хотят учиться и работать в Европе, не поддерживают политику российских властей. По словам Кречмера, отмена визового договора усложняет жизнь большинству россиян.

Было ошибкой то, что теперь им отрезан путь в Европейский союз, — приводит слова Кречмера радиостанция.

Немецкий политик также добавил, что обеспечение безопасности на поврежденном трубопроводе «Северный поток — 1» представляет национальные интересы Германии.

Следующим поколениям необходимо оставить открытой возможность возобновить отношения с Россией по поставкам [энергоресурсов], — призвал Кречмер.

9 сентября Совет ЕС утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Россияне столкнулись с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС. В частности, по новым правилам визовый сбор вырос с €35 до €80, сроки выдачи увеличились до шести месяцев. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократили.