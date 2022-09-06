Еврокомиссия отменила упрощенный визовый режим с Россией

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. По ее словам, решение о приостановке может заработать с понедельника, 12 сентября, передает ТАСС.

Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией <...> Я уверена, что Совет ЕС быстро утвердит это предложение, и в понедельник утром у нас будет новый визовый режим в отношении России, — заявила Юханссон.

Теперь россияне столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС. В частности, по новым правилам визовый сбор вырастет с €35 до €80, сроки выдачи могут увеличиться до 6 месяцев. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят. Россиянам будут выдавать однократный шенген строго под даты поездки. Тем не менее обладатели действующих многократных виз по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания срока действия своего шенгена.

Юханссон добавила, что приоритетом выдачи шенгенских виз россиянам должны стать гуманитарные причины, в последнюю очередь — туристические цели. Консульствам стран ЕС, по ее словам, рекомендовано проверять просителей шенгенских виз на предмет угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям. Однако отдельные страны союза могут пересматривать принятые решения по уже выданным визам.

При этом ЕК намерена упростить выдачу виз российским «студентам, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества».

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что факт наличия шенгенской визы может не гарантировать россиянам въезд в ЕС. Он отметил, что перед пересечением границы российский турист может пройти дополнительный контроль, помимо проверки наличия визы.