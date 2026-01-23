Один из обвиняемых по делу против восьми предполагаемых воинствующих неонацистов предстал перед Высшим региональным судом. Федеральная прокуратура приписывает их принадлежности к воинствующей неонацистской группировке «Саксонские сепаратисты»

В Германии начался процесс над объединением нацистов-сепаратистов DPA: в Дрездене начался суд по делу об объединении «Саксонские сепаратисты»

Судебный процесс по делу о деятельности праворадикальной группировки «Саксонские сепаратисты» стартовал в городе Дрезден, сообщило германское агентство DPA. Восьмерым фигурантам, возраст которых составляет от 22 до 26 лет, предъявлены обвинения в создании террористического сообщества и подготовке государственной измены.

Первое слушание прошло при ограниченном доступе прессы и общественности. Защита подала ходатайство о закрытом режиме заседания во время оглашения обвинительного заключения.

Согласно материалам дела, обвиняемые являлись членами организации, основанной в 2020 году. В ней состояло около 20 человек, разделявших расистские, антисемитские и апокалиптические взгляды.

Участники группировки были убеждены в скором распаде Германии и планировали установить контроль над частью федеральной земли Саксония. Они намеревались создать на этой территории государственное образование, основанное на идеологии национал-социализма.

Задержание подозреваемых произошло в ноябре 2024 года в ходе масштабной международной полицейской операции. Она проводилась не только на территории Германии, но также в Польше и Австрии.

