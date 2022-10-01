В Германии мужчина убил жену — беженку с Украины на глазах у детей

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Берлине в результате ссоры мужчина убил свою жену, которая являлась беженкой с Украины. Это произошло на глазах у их детей. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно имеющейся на данный момент информации, пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе. Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее, — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что погибшая имела гражданство Украины и находилась в Германии в статусе беженки.

Очевидцы преступления рассказали изданию Berliner Zeitung, что женщина была убита кухонным ножом. 50-летний подозреваемый задержан недалеко от места преступления.

У пары двое несовершеннолетних детей. Предполагается, что убийство произошло на их глазах. Дети переданы органам опеки.

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