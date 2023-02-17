Шольц: в Германии нет единства по вопросам санкций и поставок оружия

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В Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против Москвы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что даже сомневающиеся немецкие чиновники выступают за то, чтобы Берлин принимал «более ответственные решения», передает РИА Новости.

Да, есть некоторые, а мы в демократическом государстве, которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея вводить все эти санкции и поставлять все это множество оружия на Украину. Но даже большая часть из этих людей в конце концов признают, что правительству необходимо принимать ответственные решения, — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ ранее заявил, что Берлин станет оказывать Киеву военную поддержку, сколько это будет необходимо. Немецкий лидер повторил прежде озвученную США позицию во время встречи в Елисейском дворце с участием президента Франции Эммануэля Макрона.

Кроме того, Шольц заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал Германии. Немецкий лидер отметил, что при общении с российским лидером «четко прослеживаются разные точки зрения на ситуацию на Украине». Жители Германии раскритиковали администрацию Шольца за втягивание ФРГ в конфликт с Россией.