В Германии ближайшие дни назвали ключевыми в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a8018cf2-78c7-11ea-b32a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Passaro/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Ограничения, введённые в ФРГ для снижения распространения коронавируса, оказались эффективными, поэтому ближайшие дни станут ключевыми для обсуждения вопроса возвращения страны к нормальному образу жизни. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Меры работают. Распространение вируса замедляется. Поэтому очень важно оставаться последовательными, чтобы закрепить тренд, — цитирует телеканал N-TV главу ведомства.

При этом Шпан отметил, что людям из-за хорошей погоды и приближающейся Пасхи соблюдать режим самоизоляции становится всё сложнее.

Ранее NEWS.ru писал, что Германия входит в топ-5 стран по количеству заразившихся коронавирусом, но имеет при этом крайне низкие показатели смертности. От пневмонии, вызываемой COVID-19, скончались чуть более 1% пациентов. «Немецкий феномен» объясняется не замалчиванием проблемы, а высоким уровнем медицины и грамотным подходом к борьбе с пандемией. Бесплатное массовое тестирование, контроль состояния заболевших, высокая степень оснащения палат интенсивной терапии — всё это обеспечивает ФРГ достаточный запас прочности, чтобы спасти население.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.