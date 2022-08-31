В «Газпроме» рассказали о «санкционной ловушке» для Запада Миллер: Siemens из-за санкций негде ремонтировать агрегаты для «Северного потока»

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Siemens в настоящее время практически не имеет возможности регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, западные оппоненты сами попали в свою же «санкционную ловушку».

Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде, — сказал Миллер.

Он добавил, что компрессорная станция «Портовая» в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому — антироссийские санкции.

«Газпром» ранее объявил о временной приостановке поставок газа по «Северному потоку» на трое суток — с 31 августа по 2 сентября. В компании отметили, что это произойдет для планового техобслуживания единственной оставшейся турбины.

На фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» цена природного газа в Европе в ходе торгов в понедельник, 22 августа, превысила отметку в $3 тыс. Об этом стало известно из данных лондонской биржи ICE.