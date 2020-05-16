В Гайд-парке в Лондоне задержали группу протестовавших против карантина

https://static.news.ru/photo/621d5e32-97a3-11ea-a4a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Global Look Press

Полиция в Лондоне задержала 19 человек, протестовавших против введенного в Великобритании из-за пандемии коронавируса карантина, сообщает Скотленд-Ярд.

Отмечается, что в Гайд-парке собралось несколько десятков человек. Сначала полиция предложила протестовавшим разойтись, но убедившись, что у тех нет такого намерения, приступила к задержаниям.

В результате 19 человек были задержаны и ещё 10 были выписаны штрафы, — цитирует сообщение полиции ТАСС.

По сообщению СМИ, демонстранты выкрикивали такие лозунги, как «Противники вакцинации заслуживают, чтобы их услышали», «Свобода побеждает страх», и требовали отменить ограничительные меры, которые они называли «тиранией».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране с 13 мая начнётся смягчение карантина. При этом отменять его пока не планируется. По его словам, людям разрешат заниматься спортом на улице, загорать на солнце и перемещаться между городами на личных автомобилях.

Как писал NEWS.ru, в Берлине 2 мая более 500 человек вышли на акцию протеста против карантинных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса. Полицейские выставили несколько рядов заграждений таким образом, чтобы участники митинга не мешали движению транспорта и не сбивались в большие группы.