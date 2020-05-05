В Гааге полиция задержала протестующих против карантинных мер

https://static.news.ru/photo/9aa67c46-8edb-11ea-9a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейские в Нидерландах задержали несколько десятков участников акции протеста в Гааге, выступающих против введённых из-за распространения коронавируса карантинных мер.

Арестовали, предположительно, более 20 или 30 человек за то, что они не слушали полицию и мэра. Они были доставлены в полицейский участок, — цитирует представителя правоохранительных органов NL Times.

Уточняется, что администрация Гааги разрешила проведение подобной акции при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра между участниками. Однако полиция начала разгонять протестующих, когда количество людей значительно увеличилось и стало невозможно соблюдать правило социальной дистанции.

Ранее NEWS.ru писал, что 3 мая в центре Киева украинские предприниматели устроили акцию протеста, чтобы правительство сняло некоторые ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Люди также потребовали ввести мораторий на проверки микробизнеса. По их словам, контролирующие органы могут прийти к ним «с репрессиями». Собравшиеся просили, чтобы власть защитила их от недобросовестных чиновников, а также убрала ненужные проверки, которые мешают развитию малого бизнеса.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.