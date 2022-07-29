В ФРГ заявили об отсутствии повода гордиться поставками оружия Киеву

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что никто не должен гордиться поставками Берлина оружия Киеву. Однако, отметил политик, Германия не может не поддерживать Украину в нынешних условиях, сообщает DPA.

Об этом вице-канцлер сообщил во время выступления перед жителями Байройта, в частности, он ответил на их вопросы. Трансляцию выступления вели местные телеканалы, на протяжении всего визита были слышны крики и свист протестующих, которые собрались на митинг рядом с выступавшим вице-канцлером. На их плакатах было написано «Разжигатель войны».

Хабек назвал «важным решением» тот факт, что Германия поддерживает Украину поставками оружия.

Но нельзя знать или сказать, хорошее ли оно в моральном смысле, — добавил политик, отметив, что любое оружие ведёт к человеческим потерям.

Несмотря на это, политик добавил, что Германия считает российскую спецоперацию «нарушением международного права» и не может ничего не делать в таких условиях.

Ранее правительство Германии одобрило продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства. Данная поставка превышает предыдущие заказы как по объему, так и по стоимости.