В ФРГ заявили, что беженцы с Украины загнали страну в «стрессовую ситуацию» Немецкий министр Гентгес заявила о «стрессовой ситуации» в Германии из-за беженцев

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Lool Press

Министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес заявила, что ФРГ из-за ситуации с украинскими беженцами находится в «чрезвычайно стрессовой ситуации». Она обратилась с письмом к федеральному правительству, в котором предупредила об ухудшении ситуации в будущем, сообщает Die Welt.

В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией, — подчеркнула чиновник.

По словам Гентгес, только Баден-Вюртемберг принял 139 тысяч беженцев с Украины. Еще 22 тысячи беженцев из других стран ищут убежища, а 3 тысячи человек прибыли в регион в рамках гуманитарной помощи.

Число беженцев резко возрастет приближающейся зимой, предупредил в свою очередь мэр города Лейпциг и вице-президент Немецкой ассоциации городов Буркхард Юнг. По его словам, на Украине следует подготовить к зиме больше городов, это позволит сократить количество беженцев в Германии.

Ранее украинские беженцы в Европе пожаловались на то, что им пришлось отстоять длинную очередь за бесплатной едой, которая в итоге оказалась невкусной. Беженцев не устроил блинчик из ржаной муки и ломтик помидора, которые они получили.