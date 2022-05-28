В ФРГ выдали секретное решение НАТО по Украине Статс-секретарь Минобороны ФРГ Мёллер выдала секретное решение НАТО по Украине

Фото Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Статс-секретарь Минобороны Германии Зимтье Меллер раскрыла информацию о поставках вооружения Украине в интервью немецким СМИ, пишет MK.RU. Чиновница, опровергая обвинения в том, что власти ФРГ затягивают с поставками оружия Киеву, рассказала, что федеральное правительство Германии и лидеры стран Запада не собираются поставлять БМП и танки западных моделей Украине.

Это единая позиция не только федерального правительства, но и всех западных стран — не поставлять на Украину БМП и танки западных моделей, — заявила Меллер.

Она отметила, что ФРГ не может нарушить негласную договоренность с партнерами по НАТО. По ее словам, поставкам подобных видов вооружения на Украину должны предшествовать решения высшей политической инстанции Альянса — Североатлантического совета.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в кругах НАТО сообщило, что страны — члены Североатлантического альянса на неофициальном уровне договорились отказаться от поставок Украине определённых систем вооружений из-за риска прямой военной конфронтации с Россией. Речь идёт о поставках западных танков и боевых самолётов, которые Москва может расценить как вступление в конфликт. По этой причине в начале мая канцлер Германии Олаф Шольц отказался отправлять Киеву немецкие танки.