В ФРГ рассказали, что разведка знала о переговорах Лукашенко и Пригожина ARD: разведка ФРГ могла прослушивать переговоры Лукашенко c Пригожиным во время мятежа «Вагнера»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) могла прослушивать переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко c предпринимателем Евгением Пригожиным во время попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на результаты журналистского расследования. По утверждению СМИ, разведслужба, вероятно, «была информирована о попытке путча в России лучше, чем было известно ранее».

Как сообщается, БНД, вероятно, «следила за переговорами между <...> Пригожиным и Лукашенко», и сотрудники разведслужбы, «очевидно, были свидетелями важного разговора» между белорусским президентом и российским бизнесменом.

Также авторы расследования заявили, что германская разведка подозревала возможность мятежа ЧВК «Вагнер» приблизительно за неделю до произошедшего и пыталась проверить информацию у партнеров, однако попытка не увенчалась успехом.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Ранее фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты социологического опроса, согласно которым почти половина россиян охарактеризовала попытку мятежа ЧВК «Вагнер» как главное событие позапрошлой недели. При этом специальную военную операцию на Украине выделили 14% опрошенных.